Illa trasllada a Cordeiro la voluntat que Catalunya recuperi "protagonisme" en el Comitè de les Regions

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat al president del Comitè de les Regions (CdR) de la Unió Europea, Vasco Cordeiro, la voluntat d'implicar-se en aquest espai "perquè Catalunya recuperi veu i protagonisme" en una reunió aquest dimecres, abans de trobar-se amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola.

"Una Europa forta vol dir una Catalunya forta. Ens implicarem per fer front als reptes que té Europa i no deixarem cap espai buit per defensar els interessos de Catalunya", ha assegurat Illa en un missatge a X recollit per Europa Press.

Illa participarà aquest dimecres en el plenari del Comitè de les Regions amb motiu del seu 30è aniversari, i durant el seu viatge a Brussel·les --que fa fins dijous-- abordarà, entre altres qüestions, l'oficialitat del català i el seu ús en les institucions europees.