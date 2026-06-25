Illa trasllada el compromís del Govern de desplegar la "màxima ajuda" a Veneçuela

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha traslladat el compromís del Govern de desplegar la "màxima ajuda" possible a Veneçuela després dels dos terratrèmols que s'han produït al país.
Ho ha dit aquest dijous durant la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2025 a Barcelona, en què ha enviat la seva solidaritat i suport al poble veneçolà i també s'ha referit tant als catalans que viuen a Veneçuela com als veneçolans residents a Catalunya.
Ha defensat que el Govern i la societat catalana "estan al seu costat", i que l'executiu està en contacte amb la resta d'administracions per desplegar aquesta ajuda després dels terratrèmols, en els quals han mort pel cap baix 164 persones i hi ha 971 ferits.