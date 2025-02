Illa trasllada a António Costa "la importància que té per al Govern" l'oficialitat del català

Sobre el judici de Lluís Puig: "Desitjo que vagi bé"

BRUSSEL·LES, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dijous amb el president del Consell Europeu, António Costa, a qui ha traslladat "la importància que té per al Govern" la petició del Govern central d'oficialitzar el català, el basc i el gallec a les institucions europees.

"He subratllat que això és una qüestió de justícia lingüística per a nosaltres i m'he posat a la seva disposició per a tot allò que puguem fer", ha afirmat en unes declaracions als periodistes després de la reunió aquest dijous davant el Consell Europeu, a Brussel·les.

En aquest sentit, Illa ha assegurat que ha "vist una actitud receptiva" per part de Costa respecte a aquesta qüestió, que, segons Illa, no és una qüestió fàcil.

El president català ha explicat que ha constatat que s'està fent una bona feina per part del Govern central per aconseguir l'oficialitat de les llengües i ha afegit: "Des del realisme, soc optimista".

Així mateix, ha dit que "defensar una llengua no és discriminar mai altres llengües" i ha conclòs que el Govern central ha mostrat la voluntat de defensar totes les llengües oficials, no només el català.

FOMENTAR L'ÚS DEL CATALÀ

Preguntat per la baixada de l'ús del català com a llengua habitual gairebé quatre punts en termes percentuals, després de passar del 36,1% el 2018 al 32,6% el 2023, ha valorat: "El resum és que hi ha partit".

Illa ha assegurat que les dades de l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població de Catalunya (EULP 2023) presentada dimecres pel conseller de Política Lingüstica, Francesc Xavier Vila, s'han de "millorar" i que això és el que farà el seu govern.

"Tots ens hem de sentir interpel·lats, i el Govern de Catalunya reforçarà totes les polítiques per fomentar l'aprenentatge i l'ús del català", ha conclòs.

LLUÍS PUIG

Finalment, preguntat pel judici a l'exconseller Lluís Puig pel cas Sixena, Illa ha afirmat: "Desitjo que vagi bé. Ho dic sincerament. Tot el que dic ho faig, però no tot el que faig ho dic".

Així s'ha expressat sobre el judici que arrenca aquest dijous al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre les obres d'art del monestir de Sixena (Osca).