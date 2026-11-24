BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i tots els consellers han guardat aquest dimarts al matí un minut de silenci davant el Palau de la Generalitat pel presumpte feminicidi d'una dona a Llívia (Girona) el passat 16 de novembre, informa el Govern en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat el fill gran de la víctima, que va ingressar aquest dilluns a presó provisional comunicada i sense fiança.
La causa està oberta per un delicte d'homicidi o assassinat, ja que es concretarà a mesura que avanci la investigació.