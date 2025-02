Illa i Torres es reuneixen a la Generalitat abans de la Comissió Bilateral i la de Transferències

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Política Territorial i Administració Pública, Ángel Víctor Torres, s'han reunit aquest dilluns a les 12 hores al Palau de la Generalitat.

Illa ha rebut Torres abans de començar a les 12.30 la Comissió Bilateral Generalitat-Govern central i, posteriorment, la Comissió Mixta de Transferències, encapçalada per Torres i pel conseller de Presidència, Albert Dalmau.

La Comissió Bilateral aprovarà un consorci d'inversions per a la gestió i l'execució de les inversions del Govern central a Catalunya, incrementar el nombre de jutges a Catalunya per equiparar-lo a la mitjana espanyola i l'acord per incrementar el nombre d'agents del cos de Mossos fins als 25.000 el 2030, entre altres qüestions.