Illa, sobre la tornada de Fundació La Caixa i de Criteria: Constata que anem "pel bon camí"

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat aquest dimecres la tornada de Fundació La Caixa i de Criteria a Catalunya, les seus de la qual s'havien traslladat a Palma de Mallorca: "És una constatació que anem pel bon camí".

"Crec que l'estabilitat institucional, el rigor, la seguretat jurídica són positius i ajuda a prendre aquestes decisions", ha dit a l'inici d'un acte a la Generalitat per l'aprovació del Pacte Nacional pels Drets de les persones amb discapacitat.

També ha agraït la decisió, que assegura que és una notícia positiva per a Catalunya: "Crec que es tracta de treballar i no fer soroll, i quan la feina no fa soroll, les coses s'acaben encarrilant", ha afegit.