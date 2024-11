Illa torna a convocar el comitè de seguiment sobre la dana

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat per segona vegada aquest dilluns el comitè de seguiment sobre la dana per analitzar l'impacte del temporal a Catalunya, que ha deixat pluges intenses al Baix Llobregat, el Garraf i el Barcelonès i que es desplaça cap al Maresme, el Vallès Oriental i Occidental i la Selva.

La reunió se celebrarà a porta tancada a les 18.00 hores al Palau de la Generalitat, el mateix emplaçament on el comitè ja s'ha reunit aquest dilluns a les 11.00 hores per avaluar la situació.

En una roda de premsa posterior, la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha indicat que la dana, que s'està desplaçant al nord-oest de Catalunya, està arribant a la seva fi però que la comunitat continua "en situació d'alerta" i que el temporal ha provocat una situació d'inestabilitat atmosfèrica que deixarà pluges durant la nit d'aquest dilluns i la matinada i matí de dimarts que poden ser localment intenses.

SEGONA REUNIÓ

Aquest dilluns a la reunió, presidida per Illa, hi han assistit la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque; la consellera de Salut, Olga Pané, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; la secretària general de Presidència, Eva Giménez.

Com a representants dels cossos d'emergències hi han assistit el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius; el cap dels Bombers de Catalunya, David Borrell; el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel i la directora de protecció Civil, Marta Cassany, com també la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, entre altres.