Illa titlla de "coacció" les declaracions de Trump i reafirma el seu compromís amb la indústria catalana

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat el seu compromism amb la indústria catalana després de les declaracions del president d'Estats Units, Donald Trump, en les quals ha amenaçat amb suspendre el comerç amb Espanya: "No som amics de rebre cap coacció de ningú. Tenim les idees clares, respectem a tothom i sabem com defensar els interessos de Catalunya".
Així ho ha dit durant l'acte de recepció oficial, al Palau de la Generalitat, als organitzadors i participants del Mobile World Congress (MWC), que se celebra fins el dijous al recinte Gran Via de Fira Barcelona, amb assistència del CEO de GSMA, Vivek Badrinath, i el seu director general, John Hoffman, entre altres autoritats.
Illa ha tornat a cridar a la desescalada, al respecte al dret internacional, a la taula de negociació i a resoldre les coses d'acord al dret internacional, i ha destacat que els atacs a Iran "no ha distorsionat" la celebració de l'MWC, però que li genera preocupació i angoixa.
El president català ha assegurat que l'MWC és un "magnífic exemple" de cooperació i col·laboració entre administracions públiques, i també entre administracions i empreses privades, i ha reafirmat el compromís del Govern amb el congrés.
"La tecnologia presenta alguns riscos, però majoritàriament presenta oportunitats per a l'avanç de la societat", ha apuntat Illa, que ha assenyalat que la clau és la gobernança i l'ètica.
Per la seva banda, Hoffman ha afirmat que estan "orgullosos" d'estar a Barcelona, Catalunya i Espanya, i ha afirmat que no es tracta de veure el futur, sinó de crear-ho, així com ha cridat a celebrar altres 20 anys d'MWC junts.