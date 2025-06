Illa té "confiança" en que s'acordarà el finançament singular abans del 30 de juny

Demana tenir "un debat serè i no a cop de titular"

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat "confiança" en que s'arribarà a un acord amb el Govern central per al finançament singular de Catalunya abans del límit pactat amb ERC el pròxim 30 de juny.

Ho ha dit aquest dilluns en el V Foro Catalunya, organitzat per 'El Economista' al Caixaforum Barcelona, en el qual ha afegit que el 30 de juny "no és el termini final, és una fita" en el desplegament de l'acord.

"El 30 de juny hi ha una fita i estem treballant per complir-la", ha dit el president de la Generalitat, que ha subratllat que el finançament singular, textualment, no perjudica ningú i no busca cap privilegi.

Illa ha reclamat tenir "un debat serè i no a cop de titular", i que es faci utilitzant xifres.

Ha afegit que li "costa pensar" que algun president autonòmic no defensés les bases d'aquest finançament singular per al seu territori i ha posat com a exemple l'ordinalitat.

AEROPORT

Preguntat per l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, Illa ha demanat obrir una reflexió i treballar "perquè hi pugui haver presència de les opinions de les institucions catalanes a l'hora de prendre decisions", i ha assegurat que ho exploraran.

Ha subratllat que és "una decisió presa en clau de futur" i que els treballs seran complexos i que duraran vuit anys si, literalment, tot va als ritmes previstos.

Illa ha posat en valor que el Govern "té el coratge" de prendre decisions com aquesta ampliació, que ha dit que, en les seves paraules, Catalunya no pot perdre més temps.