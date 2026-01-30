Illa surt de l'hospital i seguirà el tractament amb hospitalització domiciliària

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha abandonat aquest divendres al matí l'Hospital Vall d'Hebron, on estava ingressat per una osteomielitis púbica des del 17 de gener, i seguirà el tractament a casa amb l'equip d'hospitalització domiciliària.
Segons ha informat l'hospital en un comunicat, el president ha rebut l'alta després d'una "evolució favorable" tant des del punt de vista clínic com analític i radiològic.
Illa ha compaginat els últims dies el tractament contra el bacteri que va originar l'osteomielitis púbica i la rehabilitació, i està previst que aquest divendres a les 17.30 l'equip mèdic comparegui en roda de premsa per detallar la seva alta.