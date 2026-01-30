Illa surt de l'hospital "pel seu propi peu" i continuarà en hospitalització domiciliària

David Zorrakino - Europa Press
L'equip mèdic calcula que el tractament durarà unes 8 setmanes
BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha abandonat "pel seu propi peu" aquest divendres al matí l'Hospital Vall d'Hebron, on estava ingressat per una osteomielitis púbica des del 17 de gener, i seguirà el tractament a casa amb l'equip d'hospitalització domiciliària.
Segons ha informat l'equip mèdic en una roda de premsa a l'hospital, el president ha rebut l'alta "molt animat" i després d'una evolució favorable, tant des del punt de vista clínic com analític i radiològic.
Illa ha compaginat els últims dies el tractament contra el bacteri que va originar l'osteomielitis púbica amb la rehabilitació, i amb l'hospitalització domiciliària seguirà tant el tractament antibiòtic de manera intravenosa com la fisioteràpia.
EVOLUCIÓ "MOLT FAVORABLE"
El director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, ha destacat l'evolució "molt favorable" del president i ha destacat que el seu bon estat de forma ha contribuït a la millora de la seva evolució.
L'equip mèdic ha establert un termini aproximat de 8 setmanes de recuperació per a aquest tipus de malaltia, durant les quals, segons la seva evolució, l'administració d'antibiòtics passarà de ser intravenosa a oral.