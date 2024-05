Illa sosté que qui rebutja el referèndum "és la societat catalana"

MADRID, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC i candidat socialista a presidir la Generalitat, Salvador Illa, ha sostingut que qui rebutja el referèndum d'autodeterminació que exigeixen les formacions independentistes "és la societat catalana", que està "farta de divisions" i de demanar que s'abordin els problemes reals de Catalunya.

"Qui diu 'no' a un referèndum, almenys és el que jo percebo en el meu contacte diari amb la societat catalana, és la societat catalana. La societat catalana està farta de divisions, de subratllar allò que ens divideix i separa i que ens ha portat a que no estiguem preparats per afrontar la sequera o que siguem últims en educació", ha dit en una entrevista a TVE, que ha recollit Europa Press.

Per Illa, hi ha un seguit de qüestions importants per als catalans que la política no ha abordat en deu anys, com la gestió de l'aigua, les energies renovables, la sanitat i la seguretat als carrers, a més de la millora de l'economia, les infraestructures o l'habitatge.

D'aquesta manera, el candidat socialista ha rebutjat novament les exigències de Junts i ERC, que demanen al Govern central posar sobre la taula la celebració d'un referèndum pactat, sobre el qual Illa ja ha assegurat que no se celebrarà.

DEMANA QUE NO BLOQUEGIN LA SEVA INVESTIDURA

D'altra banda, Illa s'ha mostrat disposat a liderar, segons anticipen la majoria d'enquestes, a "liderar" una nova etapa per "unir i servir els catalans", tot i que per fer-ho ha demanat a la resta de formacions que no bloquegin la seva investidura.

"Segons totes les enquestes, aquesta opció d'obrir un temps nou, d'obrir una etapa nova per unir i servir els catalans, doncs em correspon liderar-la a mi. Jo assumiré aquesta responsabilitat, hi concorreré, presentaré la meva candidatura a la Generalitat i espero que no hi hagi una actitud de bloqueig per part de les altres formacions polítiques", ha resolt.