Illa sosté que no és patriota posar preu "polític o econòmic" al dret a l'habitatge

Lorena Sopêna - Europa Press
Collboni diu que una pujada del lloguer com la de Maricarmen "hauria estat impossible" a Barcelona
BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha sostingut que "no és patriotisme posar preu, ja sigui polític o econòmic, a un dret bàsic com és el dret a l'habitatge", ni permetre que la cobdícia deixi sense casa als ciutadans.
"El patriotisme no es predica, el patriotisme es practica", ha dit en la clausura dels IV Premis Vanguardia 2026 al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, junt amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i l'alcalde, Jaume Collboni, el dia abans de l'aprovació per part del Consell de Ministres d'un decret de mesures urgents en habitatge.
Illa ha afirmat que Catalunya practica el patriotisme portes enfora, de Ceuta a Kíev, i portes endins, davant de la "amenaça més important" que suposa la desigualtat, i que per això Catalunya seguirà sent capdavantera en les mesures més ambicioses en habitatge.
Ha afegit que el patriotisme es pronuncia molt, però es practica poc, i que no passa per la confrontació entre territoris: "A Catalunya ja sabem on porta això. Per això, Catalunya seguirà liderant, pesi a qui pesi, una Espanya i una Europa obertes, solidàries, plurals i regides pels valors humans".
Han assistit a la cerimònia també el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el president del PP, Alberto Núñez Feijóo; el president del Parlament, Josep Rull; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; i els consellers de la Presidència i Economia i Finances de la Generalitat, Albert Dalmau i Alícia Romero, entre altres autoritats i representants institucionals.
"MÉS DEMOCRÀCIA O AUTORITARISME?"
Illa ha fet una defensa de la llibertat d'expressió i de premsa en un món amb una disjuntiva que veu clara: "Més democràcia o autoritarisme? No és una qüestió per prendre's a la lleugera", i ha dit que a Catalunya i a Espanya es gaudeix d'una democràcia plena.
"És perquè a Catalunya i a Espanya, i no passa a tot arreu, tenim uns governs de partits plenament democràtics que defensem la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa. Aquí no es veta a ningú, aquí no inventem televisions", ha afegit el dirigent socialista.
LES CIUTATS COM A "RESISTÈNCIA"
Collboni ha posat el focus en la situació de l'habitatge i ha assegurat que amb la regulació del lloguer vigent a Barcelona, un cas com el de Maricarmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid la passada setmana, no es podria produir a Barcelona perquè "hauria estat impossible concebre una pujada del 300, el 400 o el 500%" del preu del lloguer.
En aquest sentit, ha dit valorar les "mesures que s'anuncien per part del Govern per a les properes hores" perquè, ha subratllat, els pisos són per viure i no per especular.
"Tot el país segueix el cas de la senyora Maricarmen Abascal, que ens demostra el que hi ha en joc, el dret de les persones a quedar-se a les seves cases, als seus barris i a les seves ciutats", ha insistit.
L'alcalde ha destacat que les ciutats són avui l'"àmbit geogràfic de resistència", de lluita en favor de la democràcia i de les societats inclusives, una lluita que, ha apuntat, es dona de formes diferents, com ha comprovat en els seus recents viatges a Kíev (Ucraïna), Varsòvia (Polònia) i Nova York (Estats Units).