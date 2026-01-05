Illa sosté que el 2025 "ha estat un bon any" en ocupació i que les seves polítiques funcionen

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha sostingut que el 2025 "ha estat un bon any" en matèria d'ocupació a Catalunya, perquè hi ha més persones treballant i menys atur, la qual cosa prova, a parer seu, que les polítiques que impulsa el govern que presideix funcionen.
En un missatge a X aquest dilluns recollit per Europa Press ha augurat que el 2026 serà millor: "Les dades demostren que les polítiques d'aquest govern funcionen i que estem generant prosperitat compartida. El 2026 serà encara millor".
Respecte al desembre del 2024, l'any 2025 ha tancat a Catalunya amb 3.874.736 persones afiliades a la Seguretat Social (83.912 més, un 2,21% superior), i amb 323.236 persones en atur (11.959 menys, un descens del 3,6%).