Publicat 02/09/2026 21:52

Illa se solidaritza amb Ceuta però critica "l'oportunisme i la instrumentalització del PP i Vox"

Archivo - Arxivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imatge d'arxiu
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat la seva solidaritat amb Ceuta i els seus ciutadans, però ha afirmat que estarà sempre enfront de "l'oportunisme i la instrumentalització del PP i Vox".

En un missatge a 'X' aquest dimecres recollit per Europa Press, ha dit que és una obligació moral defensar la sobirania, la seguretat i la convivència, però sense caure en "discursos d'odi".

"Estem amb Ceuta. Tota la nostra solidaritat amb els seus ciutadans. La sobirania, la seguretat i la convivència es defensen amb recursos, ordre i valors. És una obligació moral que no tolera ni la manipulació ni els discursos d'odi", ha expressat.

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