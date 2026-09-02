Illa se solidaritza amb Ceuta però critica "l'oportunisme i la instrumentalització del PP i Vox"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat la seva solidaritat amb Ceuta i els seus ciutadans, però ha afirmat que estarà sempre enfront de "l'oportunisme i la instrumentalització del PP i Vox".
En un missatge a 'X' aquest dimecres recollit per Europa Press, ha dit que és una obligació moral defensar la sobirania, la seguretat i la convivència, però sense caure en "discursos d'odi".
"Estem amb Ceuta. Tota la nostra solidaritat amb els seus ciutadans. La sobirania, la seguretat i la convivència es defensen amb recursos, ordre i valors. És una obligació moral que no tolera ni la manipulació ni els discursos d'odi", ha expressat.