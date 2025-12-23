Illa situa l'aplicació total de l'amnistia com a objectiu el 2026 però no variarà el seu full de ruta

David Zorrakino - Europa Press
Defensa que permetrà la "normalització completa" de Catalunya
BARCELONA, 23 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha situat aquest dimarts l'aplicació total de la llei d'amnistia com un dels grans objectius del 2026, amb l'objectiu que sigui efectiva per a tots els afectats, però això no farà canviar el seu full de ruta al capdavant del Govern.
"Suposarà la normalització completa de Catalunya quan sigui efectiva l'amnistia. Li dono una importància política del màxim nivell per a Catalunya i el conjunt d'Espanya", ha subratllat en la roda de premsa per fer balanç de l'acció del Govern aquest 2025.
Per Illa, que l'amnistia sigui efectiva per a tothom serà positiu perquè, a parer seu, permetrà "resoldre situacions personals" que ha assegurat que el disgusten i que el fan patir, ha dit textualment.
A més a més, ha demanat que tots els afectats puguin exercir en plenitud els seus drets polítics: "El senyor Junqueras presentant-se i el senyor Puigdemont podent tornar a residir, si ho desitja, com crec que és el cas, a Catalunya. Jo crec que això serà bo".
Sense voler-se pronunciar sobre el paper d'oposició que desenvolupa Junts al Parlament i al Congrés, desconeix quines conseqüències comportarà l'aplicació efectiva de l'amnistia però sí que ha deixat clar que no farà canviar el seu full de ruta.
"NO EM MOURÉ"
"Tinc uns acords d'investidura amb ERC i els Comuns i em comprometen tota una legislatura. I no em mouré d'aquí. Això no vol dir que pugui tenir línies de diàleg amb altres formacions i arribar a acords, però res que em posi en contradiccions", ha advertit.
També ha precisat que ni els republicans ni els Comuns li han demanat entrar al Govern ni ell ho ha ofert, i tot i que ha afegit que són formacions exigents i que han entès el paper que juguen.