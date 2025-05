Illa situa els aranzels i la guerra a Ucraïna com les dues "amenaces externes" d'Europa

Alerta que pot quedar presonera d'una oligarquia o una autarquia si no deixa enrere la "ingenuïtat estratègica"

BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat reforçar el model d'èxit que, a parer seu, representa la Unió Europea, i ha situat l'escalada aranzelària i la guerra a Ucraïna com les dues "amenaces externes" a les quals s'enfronta.

Ho ha dit aquest divendres durant l'acte institucional amb motiu del Dia d'Europa que ha organitzat la Generalitat, en el qual també han intervingut el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i l'ex-primer ministre d'Itàlia, Enrico Letta.

"Europa té importància perquè és un model d'èxit que neix en un moment de dificultat, i té importància perquè cal reforçar aquest model d'èxit per mantenir-lo i millorar-lo. I l'hem de reforçar perquè Europa s'enfronta avui a dues amenaces externes", ha sostingut.

Respecte a la guerra aranzelària, que ha qualificat d'innecessària i incomprensible, ha demanat que la Unió reforci les seves polítiques de competitivitat i deixi enrere la "ingenuïtat estratègica" a la qual ha fet referència, en el seu discurs anterior, Letta.

"Europa que es troba entre dues opcions: pot quedar presonera d'una oligarquia o d'una autarquia. I condemnada a un 'feliç' vassallatge si no deixa enrere aquesta ingenuïtat estratègica", ha valorat.

SEGURETAT D'EUROPA

Respecte a l'amenaça que representa el conflicte bèl·lic a Ucraïna, Illa ha defensat la necessitat que Europa se senti "protagonista del seu destí" davant els qui volen trencar la convivència dels europeus.

"Ha de reforçar les seves polítiques de seguretat. Sí, la seguretat és un bé públic. Sí, la seguretat és necessària. Sí, la seguretat és per preservar la pau, justament per dissuadir aquells que volen trencar la nostra convivència", ha afegit.

POLÍTIQUES D'HABITATGE

També ha alertat de la desigualtat com una amenaça interna que també té Europa, i encara que ha admès que la desigualtat al continent "no està tan malament com en altres parts del món", és excessiva, a parer seu.

Per això, ha considerat necessari reforçar les polítiques de cohesió, especialment en matèria d'habitatge, i reforçar la unió política i la unió de capitals en una "matriu federal".

CATALUNYA I EUROPA

Segons Illa, Europa ja està despertant, i ha sostingut que és temps per a l'acció, perquè els problemes ja estan diagnosticats, i cal "una crida a la urgència i al lideratge polític".

En aquest sentit, ha compromès la disposició del Govern i la de "la majoria de la societat catalana" perquè Europa faci un pas endavant, en les seves paraules, i s'adapti a un món diferent.

Ha recordat el compromís de Catalunya amb Europa, que "ve de lluny", i ho ha exemplificat amb el fet que un dels impulsors de les primeres institucions que van donar lloc a la UE, Jean Monnet, va ser a la Generalitat el 1921; alhora que ha reconegut a l'ex-alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borrell, la seva contribució al projecte europeu.

LLEÓ XIV

Finalment, ha definit Europa com un producte de la filosofia grega, el dret romà i els valors cristians, i ha fet referència a les primeres paraules del papa Lleó XIV després de ser elegit summe pontífex aquest dijous.

"Feia una crida a parlar de la pau però també demanant, literalment, 'ajudeu-nos a bastir ponts'. Al llarg de la història, Catalunya ha exercit de pont amb Europa, amb el Mediterrani i amb Llatinoamèrica, i Catalunya vol continuar exercint de pont en aquest precís moment que el món necessita referents morals", ha conclòs.