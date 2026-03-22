Illa situa com a "línia vermella" no perdre inversions destinades a polítiques d'habitatge

Sosté que les administracions han de defensar una "fiscalitat justa"
BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha situat aquest diumenge com una "línia vermella" del seu executiu no perdre inversions destinades a polítiques d'habitatge i ha advocat per activar tot el mercat de la construcció.
Ho ha dit durant l'acte de benvinguda a adjudicataris d'una nova promoció d'habitatges públics al Masnou (Barcelona), al que també han assistit l'alcalde de la localitat, Jaume Oliveras; el vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antonio Balmón, i el regidor d'habitatge del municipi, Artur Gual, a més d'alguns dels adjudicataris d'aquesta promoció.
Illa ha defensat que per desplegar polítiques d'habitatge fan falta recursos i ha fixat com a prioritat aquestes inversions: "Ara que es parla tant de línies vermelles i tothom posa, jo poso poques. Una en aquesta matèria. No podem perdre ni un sol euro que vagi destinat a polítiques d'habitatge", ha insistit.
També ha sostingut que per tenir aquests recursos les administracions públiques han de tenir una "fiscalitat justa", per la qual cosa ha defensat que els impostos s'han de pagar lloc que serveixen per a projectes com aquest que enforteixen l'habitatge social i que, ha dit, no són habitatges de segona sinó de primera en tots els aspectes.
A més, ha reivindicat intervenir el mercat d'habitatge davant dels desequilibris perquè "el mercat no només no ho resoldrà sinó que ho empitjorarà", per la qual cosa considera que les administracions han d'actuar.
CONTEXT INTERNACIONAL
S'ha referit al context internacional i la guerra a Orient Mitjà, una situació que ha qualificat com de molta incertesa, encara que ha afirmat que "hi ha oportunitats, també".
"Els moments de canvi presenten riscos, també plantegen oportunitats", ha remarcat, i ha fet una crida a tenir esperança davant del sentiment de por pels riscos.
ADMINISTRACIONS
Oliveras ha agraït el treball de l'AMB i la Generalitat en el projecte i ha demanat "agilitar processos" perquè l'administració sigui més eficaç i menys burocràtica davant de la situació de l'habitatge i, per la seva banda, Gual ha apel·lat a la col·laboració entre administracions per abordar l'accés a l'habitatge.
D'altra banda, Balmón ha assegurat que el paper dels poders públics és "molt important", i ha afegit que la responsabilitat de les administracions és fer-ho tan bé com sigui possible per intentar corregir allò al que el mercat no dona resposta.