Illa situa en el 33% la "independència hídrica" de Barcelona, amb l'objectiu del 70% el 2030

Brachlianoff (Veolia) destaca la voluntat d'"anticipació" a la següent sequera
SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha situat en el 33% la "independència hídrica" de l'àrea metropolitana de Barcelona, i ha recordat que l'objectiu és arribar al 70% el 2030.
Ho ha dit aquest divendres en la inauguració de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) Estrella, de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que ha construït Veolia i està operada per Aigües de Barcelona, i que permet tractar 1.000 litres d'aigua per segon i ha suposat una inversió de 47 milions d'euros.
També hi han participat l'alcaldessa de Sant Feliu, Lourdes Borrell; el vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Antonio Balmón; la CEO de Veolia, Estelle Brachlianoff, i el president d'Aigües de Barcelona, Miquel Roca, i hi han estat presents la consellera Sílvia Paneque; el president de Veolia España, Rafael Villaseca, i el director país de Veolia, Daniel Tugues, entre d'altres.
Illa ha recordat que les reserves d'aigua se situen, actualment, per sobre el 90% a Catalunya malgrat l'onada de calor: "Tenim aigua".
No obstant això, ha subratllat la importància d'inaugurar instal·lacions com la nova ETAP per "tenir aigua sense dependre que plogui o no", i ha recordat que, abans que acabi l'any, s'inauguraran dues instal·lacions més que permetran sumar --juntament amb la de Sant Feliu-- 33 hectòmetres cúbics d'aigua al sistema.
Ha dit que aquesta xifra és el 10% del consum anual de l'àrea metropolitana i que són un "pas endavant important per a l'autonomia hídrica".
Illa ha apuntat que aquesta autonomia s'aconsegueix a través de la regeneració d'aigua, l'ampliació de la capacitat de potabilització i la dessalinització.
D'altra banda, ha posat en valor la col·laboració entre administracions i la col·laboració públicoprivada a l'hora de construir aquest tipus d'infraestructures.
BRACHLIANOFF
Brachlianoff ha destacat que aquesta ETAP mostra la voluntat d'"anticipació" de les administracions catalanes a futures sequeres.
"He vist molts casos en els quals, en una crisi, tothom entra en pànic i busca solucions, però després passa la crisi i s'obliden de les solucions. Això no és el que ha passat aquí", ha afirmat la CEO de Veolia.
La directiva ha subratllat la necessitat d'assegurar la seguretat i el benestar de la població, i que és "impossible" abandonar el consum d'aigua, per la qual cosa cal buscar solucions per tenir-ne un subministrament assequible.
BALMÓN, BORRELL I ROCA
Balmón ha posat en valor la col·laboració públicoprivada i ha celebrat la unió d'esforços i coneixements perquè l'aigua tingui més d'una vida: "Allà on no arriba el múscul públic, arriba el múscul privat".
Borrell, per la seva banda, ha celebrat que, a diferència de la sequera del 2008, ara s'estan duent a terme les inversions promeses, i ha agraït el diàleg que Veolia i Aigües de Barcelona han tingut amb l'ajuntament que lidera.
Roca ha assegurat que la nova planta és "un exemple de colaboració públicoprivada" i ha celebrat la cooperació institucional per impulsar el projecte.