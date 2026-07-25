Illa signa a Vietnam un acord de col·laboració en tecnologia i innovació

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dissabte a Hanoi (Vietnam) la signatura d'un acord entre l'agència per al creixement empresarial de la Generalitat, Acció, i el Vietnam National Innovation Center per impulsar la col·laboració en els àmbits de la tecnologia i la innovació, ha informat el Govern en un comunicat.
El president s'ha reunit amb el Vietnam National Innovation Centri, organisme públic del Ministeri de Finances de Vietnam, en el marc del seu viatge al sud-est asiàtic, que també li portarà a visitar Singapur.
Illa ha destacat que "Catalunya ha d'estar present allà on hi ha oportunitats" i ha explicat que l'objectiu del seu viatge és impulsar les relacions econòmiques, comercials, institucionals i també culturals amb Vietnam i Singapur.
Ha assegurat que Catalunya comparteix el "potencial econòmic, tecnològic, científic i cultural" i ha defensat que volen mantenir relacions amb els països del sud-est asiàtic que estan alineats amb el Govern.
ACORD
El pacte estableix alguns sectors prioritaris com la salut, l'alimentació, l'audiovisual i els videojocs, la mobilitat, especialment en el camp de les bateries elèctriques, noves tecnologies, computació quàntica i supercomptutació, biotecnologia, economia blava i descarbonització, entre altres.
L'acord signat aquest dissabte és el "primer" d'Acció a Vietnam i permetrà una major cooperació integral entre institucions acadèmiques, centres de R+D, indústries i empreses tecnològiques, i facilitarà que empreses catalanes i vietnamites participin en programes d'acceleració i comparteixin coneixements.
El Vietnam National Innovation Center es dedica a coordinar i impulsar l'ecosistema d'innovació del país asiàtic, actuant com a plataforma de connexió.
Illa ha remarcat que l'acord amb Vietnam es fa en el marc d'una economia "que està amb un índex de creixement de l'ordre del 7% i amb molta vitalitat econòmica", i ha posat en valor que aquesta és la primera vegada que un president de la Generalitat visita Vietnam.
PROJECTE EUROPEU
Durant la seva intervenció en l'acte, el president ha defensat que Catalunya vol "reforçar el projecte europeu" davant de l'actual situació global.
Ha sostingut que el model europeu es caracteritza per sistemes democràtics amb un estat del benestar que proporciona una xarxa de seguretat als ciutadans: "Això és Europa i nosaltres som part d'ella, part d'Espanya i d'Europa i volem estrènyer aquesta manera de fer europa".
VISITA A EMPRESES CATALANES
Illa ha visitat aquest dissabte l'empresa Simon Electric a Hanoi, acompanyat pel delegat d'Acció, Jaume Baró, i el director al sud-est asiàtic d'aquest organisme, Jordi Maluquer.
Ha estat rebut pel president del Consell d'administració de l'empresa, Sergio Vives, i el Ceo de Simon Holding, Esteban Bretcha.
Aquesta multinacional catalana opera a Vietnam des de 2021 i es dedica a la fabricació i comercialització de material elèctric i solucions tecnològiques en il·luminació i connectivitat.