Illa signa acords de cooperació amb les regions ucraïneses de Zaporíjia, Dnipropetrovsk i Lviv

Sobre reconstrucció econòmica i d'infraestructures, integració a la UE i en energia i salut
BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encetat aquest dijous el viatge institucional a Kíiv (Ucraïna) amb la signatura de 3 acords de cooperació entre Catalunya i tres regions ucraïneses: Zaporíjia, Dnipropetrovsk i Lviv.
Ha arribat a la capital ucraïnesa cap a les 13 hores (hora d'Ucraïna) després d'un viatge nocturn amb tren des de la localitat fronterera de Chelm (Polònia), i ha mantingut una trobada breu amb el ministre de Desenvolupament de Comunitats, Territoris i Desplaçats del Govern d'Ucraïna, Vitali Bezghin, i posteriorment s'ha reunit amb els governadors de les tres regions.
Aquests acords crearan un marc estable de cooperació amb aquests territoris per intensificar el suport a les necessitats humanitàries, econòmiques i socials per a la guerra amb Rússia, i per a la reconstrucció en diferents àmbits.
"Donaran un marc per continuar desenvolupant aquest esforç i aquesta tasca de cooperació que fem des de Catalunya", ha explicat el president en unes declaracions en arribar a l'estació de tren a Kíiv.
Ha traslladat als governadors el suport del poble català davant l'agressió russa i, com a detall, els ha obsequiat amb una mostra de la melmelada dels tarongers del Pati dels Tarongers de la Generalitat i amb la reproducció d'un panot del passeig de Gràcia de Barcelona.
"El futur d'Ucraïna és el futur d'Europa, i Catalunya, un país profundament europeista, és aquí justament per remarcar-ho. No es defensen només a si mateixos, els ucraïnesos, amb la seva resiliència, amb el seu esforç titànic, sinó que ens defensen a tots els europeus", ha reflexionat Illa.
Acompanya el president el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i compartirà gran part de la seva activitat amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que també ha viatjat a Ucraïna en el marc d'un viatge institucional centrat en la cooperació que ha portat l'alcalde a inicis d'aquesta setmana a Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina).
IVÁN FÉDOROV
Amb el governador de Zaporíjia, Ivan Fédorov, ha signat un memoràndum d'entesa que posa el focus principalment en la cooperació per a l'atenció a la població afectada per la guerra, en la contribució de Catalunya a la rehabilitació i reconstrucció d'infraestructures crítiques i serveis essencials.
També en la reactivació econòmica i industrial de la regió, i en la promoció d'intercanvis en polítiques d'educació, de joventut i culturals i de preservació de monuments històrics.
Zaporíjia és una de les regions més afectades per la guerra i, de fet, part de la regió està sota control militar rus, i el seu governador, Fédorov, va ser rebut la setmana passada per Illa al Palau de la Generalitat.
OLEKSANDR HANZHA
També amb Dnipropetrovsk i amb el seu governador, Oleksandr Hanzha, han signat un memoràndum d'entesa que principalment se centra en el suport a la integració d'Ucraïna a la Unió Europea i en la reconstrucció i recuperació després del conflicte.
Es col·laborarà en àmbits com les energies renovables i la salut, en el reforç de les relacions amb la indústria del metall, la química, la de maquinària especial i la de defensa.
Aquesta regió és un dels focus de combat actualment, i part del seu territori està en mans de l'exèrcit rus, però alhora és un motor econòmic del país i un "node logístic i sanitari clau" en el front est.
MAKSYM KOZYTSKYY
Amb el governador de Lviv, Maksym Kozytski, s'ha signat una carta d'intencions que declara la voluntat de la Generalitat i del govern regional de reforçar les seves relacions per a la recuperació, reconstrucció i revitalització de la regió, amb iniciatives de suport als desplaçats interns.
També a treballar per la modernització dels serveis públics i les infraestructures crítiques i pel suport a la integració europea.
Lviv, a l'oest del país, no es troba al front de guerra, però ha esdevingut un pol estratègic i "el principal centre d'acollida" dels desplaçats i de recepció de l'ajuda occidental.
MOBILITZAR ACTIUS RUSSOS
Illa ha reiterat la petició que cessin els atacs a civils per part de Rússia dels últims dies, el seu suport a la integració europea d'Ucraïna com més aviat millor, i ha cridat a mobilitzar els actius russos a Europa per ajudar en la defensa i reconstrucció del país.
Preguntat per la situació a Ceuta, ha dit que, així com Catalunya defensa els valors europeus, també s'han de defensar a la ciutat autònoma: "Ceuta és frontera d'Espanya i frontera d'Europa. Els valors europeus són els que hem de defensar en tot moment i circumstància, sense excuses. També aquí a Ucraïna, com estem fent".
AGENDA DEL PRESIDENT
Illa ha explicat que durant el viatge també es reforçaran les relacions amb altres institucions del país, i que es reunirà amb la Federació d'Empresaris d'Ucraïna i amb l'ambaixadora de la Unió Europea a Ucraïna, Katarína Mathernová.
L'atenció humanitària serà un altre eix clau; s'interessarà pels projectes de cooperació catalans en matèria de salut, acompanyat de la monja del convent de Santa Clara sor Lucía Caram, i presentarà Catalunya com un actor que pot col·laborar en la reconstrucció d'Ucraïna en el moment en què s'activi, quan finalitzi o es neutralitzi el conflicte.