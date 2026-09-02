Illa segueix el seu viatge a Ucraïna malgrat els bombardejos: "Estan els valors europeus en joc"

Demana el cessament de les hostilitats i de les morts civils "alienes completament al conflicte"
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que mantindrà el seu viatge institucional a Ucraïna, on arribarà previsiblement aquest dijous després d'aterrar aquest dimecres a Varsòvia (Polònia), malgrat l'augment de les hostilitats: "Perquè estan els valors europeus en joc", ha justificat.
Ho ha dit en declaracions als mitjans després de reunir-se a Varsòvia amb el president del Consell per a la Cooperació de Polònia amb Ucraïna i representant del govern polonès per a la reconstrucció d'Ucraïna, Pawel Kowal, amb qui ha compartit la seva visió de "com estan les coses a Ucraïna" després de l'increment dels atacs de Rússia.
Illa ha demanar el cessament dels bombardejos i les morts civils "alienes completament al conflicte", i ha explicat que el principal objectiu del viatge institucional és traslladar el reconeixement de Catalunya a la resiliència i fermesa dels ucraïnesos, així com col·laborar en la futura reconstrucció del país.
"Els valors europeus estan en joc a Ucraïna. Ucraïna és fonamental per a Europa, i Europa, com he dit en multitud d'ocasions, és un projecte que ha de reforçar-se perquè és el que permet que tinguem el model de vida que tenim", ha expressat el president.
Illa estarà el dijous i el divendres a Ucraïna per reforçar les relacions institucionals amb Catalunya, expressar el suport al poble ucraïnès, impulsar la cooperació i l'ajuda humanitària i explorar aliances per a la futura reconstrucció: "Ajudar a preparar al país per a la pau que esperem que arribi el més aviat possible", ha resumit.
El viatge és especialment sensible en ser un viatge institucional a un país en guerra, i logísticament complicat: "És una agenda subjecta a la situació, desgraciadament, que viu el país, i subjecta al clima que ens puguem trobar", ha expressat el president.
APOSTA PERSONAL D'ILLA
Illa és el primer president d'una comunitat autònoma que viatja a Ucraïna des de l'esclat de la guerra el 2022, i és un dels primers presidents regionals europeus que fa aquest viatge institucional (hi ha líders regionals fronterers que hi han anat, així com no fronterers, en aquest cas en el marc de missions del Comitè Europeu de les Regions).
Aquest mateix dimecres està previst que es desplaci a la zona fronterera de Polònia per arribar a la capital d'Ucraïna, Kíiv, el dijous, on concentrarà la seva agenda en amb prou feines 48 hores, ja que tornarà el divendres a la nit fins a la frontera amb Polònia, i el dissabte volarà de retorn a Catalunya.
L'acompanyarà el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i compartirà gran part de la seva activitat amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que també viatja a Ucraïna en el marc d'un viatge institucional centrat en la cooperació que ha portat a l'alcalde a inicis d'aquesta setmana a Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina).
COOPERACIÓ REGIONAL
L'agenda del president se centrarà a reforçar les relacions amb diverses regions del país com Zaporiyia, al sud-est del país i en part envaïda per Rússia; Dnipropetrovsk, una regió clau per a l'assistència logística i sanitària del front de batalla; i Lviv, que concentra una important part dels desplaçats dins del país i és clau a nivell energètic.
També es reforçaran les relacions amb altres institucions del país, i s'interessarà pels projectes de cooperació catalans en matèria de salut, acompanyat de la monja del Convent de Santa Clara Sor Lucía Caram.
L'atenció humanitària serà un altre eix clau, així com presentar a Catalunya com un actor que pot col·laborar en la reconstrucció d'Ucraïna en el moment en què s'activi, quan finalitzi o es neutralitzi el conflicte.