Illa segueix "en bon estat" a l'espera de més proves després d'una indisposició fent esport

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, segueix "en bon estat" aquest diumenge després d'haver patit una indisposició fent esport aquest dissabte al matí, a l'espera de més proves per valorar una possible afectació muscular.
Fonts de presidència han explicat a Europa Press que se sotmetrà a més proves durant el matí d'aquest diumenge.
La seva agenda ha quedat suspesa, inclosa la seva participació en la Mitja Marató de Granollers (Barcelona) aquest diumenge, tal com estava previst.