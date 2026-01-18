Publicat 18/01/2026 10:42

Illa segueix "en bon estat" a l'espera de més proves després d'una indisposició fent esport

Archivo - Arxivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa , durant la seva participació en la Mitja Marató de Barcelona en 2025
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, segueix "en bon estat" aquest diumenge després d'haver patit una indisposició fent esport aquest dissabte al matí, a l'espera de més proves per valorar una possible afectació muscular.

Fonts de presidència han explicat a Europa Press que se sotmetrà a més proves durant el matí d'aquest diumenge.

La seva agenda ha quedat suspesa, inclosa la seva participació en la Mitja Marató de Granollers (Barcelona) aquest diumenge, tal com estava previst.

