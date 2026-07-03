Illa segueix "amb preocupació" l'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona) i demana molta prudència

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, segueix "amb preocupació" l'evolució de l'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona) i ha demanat a la ciutadania molta prudència i parar atenció a les indicacions dels serveis d'emergències, especialment a les zones on s'ha ordenat el confinament.
"Tot el suport i agraïment als Bombers de la Generalitat, que treballen en unes condicions difícils per la tramuntana, a tots els serveis d'emergències desplegats i als veïns afectats", ha traslladat en una anotació a X recollida per Europa Press.
L'avanç de l'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona) obliga aquest divendres a ampliar el confinament, que ja afecta 12 localitats: Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, s'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, a més de la Bisbal (Girona).