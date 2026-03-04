Illa secunda el missatge de Sánchez a Trump: "No a la guerra"

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha secundat el missatge institucional del president del Govern central, Pedro Sánchez, respecte a la guerra entre els Estats Units i Israel amb l'Iran, i en resposta al president nord-americà, Donald Trump: "No a la guerra", ha afirmat el president català en un missatge a X recollit per Europa Press.
El president espanyol ha traslladat aquest dimecres que la posició d'Espanya en aquest conflicte és 'No a la guerra' i ha assegurat que no tem les "represàlies" per mantenir aquesta posició.
Per la seva banda, el cap de l'executiu català es va referir dimarts en aquests termes al missatge de Trump: "No som amics de rebre cap coacció de ningú. Tenim les idees clares, respectem a tothom i sabem com defensar els interessos de Catalunya", va dir en relació amb els interessos econòmics de les empreses catalanes.