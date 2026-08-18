Illa, sobre Sánchez: "És una bona persona, molt més humana del que la gent pot pensar"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha afirmat que admira el president del Govern, Pedro Sánchez, a qui considera un bon amic i "una bona persona, molt més humana del que la gent pugui pensar".
Així ho ha manifestat en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena SER recollida per Europa Press, en la qual ha fet un repàs per la seva infància, joventut i carrera política i en la qual ha explicat que va ser durant la pandèmia de la Covid-19 quan va conèixer més Sánchez, sobre el qual ha dit que es pren molt de debò la seva responsabilitat: "És una persona competitiva, que entén que el millor servei que pot fer és guanyar eleccions".
INFÀNCIA
Illa ha explicat que va tenir una infància "agradable" i que, de nen, era una mica reservat, no gaire esportista, encara que feia exercici, i bon estudiant, i ha revelat que mai va somiar amb ser president de la Generalitat, sinó que volia ser escriptor.
Va estudiar la carrera de Filosofia per la influència d'una professora del COU, i es va orientar cap a la lògica matemàtica i les limitacions del llenguatge "per expressar la realitat, per representar la realitat".
En aquest sentit, ha dit que la pregunta a la qual més voltes li ha donat al llarg de la seva vida és com poder millorar la vida de la gent i ha destacat la importància de la "dimensió comunitària" enfront del corrent que en els últims anys ha prioritzat el caràcter individual.
POLÍTICA MUNICIPAL
Illa ha recordat la seva etapa com a alcalde de la Roca del Vallès (Barcelona) i ha reivindicat el municipalisme com una "gran escola de política", ja que permet tenir una relació més propera i un tracte més directe amb la societat i les seves necessitats.
"Si la gent seguís qualsevol alcalde de Catalunya o d'Espanya una setmana sencera, deixarien de dir moltes coses de les que diuen", ha expressat Illa, que ha manifestat que el municipal és un nivell de l'administració molt rellevant i del qual ha après el bàsic de la política.
Si bé ha assegurat que la política és la seva vocació, també té un cost, sobretot familiar, no tant per l'exigència dels horaris, sinó per "la baralla política que últimament ha pujat excessivament de to".
Illa ha afirmat que sent president de la Generalitat ha satisfet les seves ambicions polítiques i ha negat tenir el desig de ser president d'Espanya, un lloc que espera que segueixi ocupant Sánchez, a qui considera un bon president i cap al qual sent "admiració".
COVID
Illa també ha abordat la seva època com a ministre de Sanitat durant la pandèmia de la Covid-19, en la qual ha dit que es va regir per criteris científics, la cooperació i el treball amb lleialtat amb les comunitats autònomes --per evitar afegir una dosi d'enfrontament polític--, la coordinació internacional i la transparència cap a la ciutadania.
La decisió més "dura de prendre" va ser la de restringir les visites hospitalàries, de manera que algunes persones no van poder acomiadar-se dels seus familiars, que van morir a causa del virus: "Aquesta en particular a mi m'ha quedat com una mesura difícil de prendre".
CATALUNYA
Sobre la seva investidura com a president del Govern amb el suport d'ERC, un partit que va recolzar el referèndum de l'1 d'octubre de 2017, Illa ha dit que a Catalunya s'ha obert "una etapa nova".
"Vaig dir que volia una etapa nova, i agraeixo molt que cadascun, des del seu punt de vista, que alguns partits hagin entès això", ja que considera que es tracta de formacions que han fet una política útil i amb les quals valora arribar a punts d'acord.
LECTURA I MÚSICA
Illa ha revelat que sempre li ha agradat la lectura, des de nen, encara que ara no pot llegir tot el que volgués perquè, pel càrrec que exerceix, dedica bona part del temps a la lectura d'informes i notes, encara que ha confirmat que llegeix almenys un llibre al mes.
En aquest sentit, ha dit sentir interès per les obres de Ciceró i Gabriel García Márquez, per les cròniques de la Segona República, pels clàssics, com els diàlegs presocràtics de Plató i que, de tant en tant, rellegeix la 'Història de la guerra del Peloponès' de Tucídides, i ha confessat tenir una "absència de cultura musical".