Illa i Sàmper visiten a la Xina la nova fàbrica de l'empresa catalana de components Ames

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, han visitat a Wuhu (Xina) la nova fàbrica de l'empresa catalana de components metàl·lics sinteritzats Ames, que triplica l'espai que tenien i on preveuen crear més de 200 llocs de feina en els pròxims 5 anys.

S'han reunit amb representants de la companyia --fundada el 1951 a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)-- per conèixer les seves noves instal·lacions productives i logístiques, que tripliquen l'espai que disposaven de 14.000 metres quadrats, informa la Generalitat en un comunicat aquest dimecres.

L'agència Acció de la Conselleria d'Empresa dona suport a la companyia catalana, l'establiment de la qual al país el 2017 va anar a càrrec de l'Oficina Exterior de Comerç i d'Inversions d'Acció a Pequín (Xina).

ELS PLANS D'AMES

Ames ha invertit 8 milions d'euros per construir el nou edifici i comprar maquinària per a aquestes instal·lacions que es dedicaran a produir peces sinteritzades per al sector de l'automoció, una línia que ja fabricaven a les anteriors instal·lacions.

La companyia preveu continuar ampliant la seva activitat a la Xina en els pròxims anys i l'objectiu és establir, en aquest mateix polígon, una tercera planta productiva que es convertiria en la seva única fàbrica amb dos pisos que arribaria a uns 20.000 metres quadrats.

L'empresa va tancar el 2024 amb una facturació de 15 milions d'euros i supera els 1.000 treballadors arreu del món: té 7 plantes de producció a Catalunya, Osca, Hongria, els EUA i la Xina, i oficines comercials a Suïssa, Itàlia, els EUA, Mèxic, el Brasil, la Xina i el Japó.