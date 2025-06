Illa i Salellas aborden el pla de barris i augmentar les dotacions dels Mossos a Girona

GIRONA 27 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, s'han reunit aquest divendres al consistori de la localitat i han abordat, entre altres temes, el projecte del pla de barris que impulsa el Govern, a més de la possibilitat d'augmentar les dotacions dels Mossos d'Esquadra a la ciutat.

Segons informa l'Ajuntament de Girona en un comunicat, Salellas ha transmès a Illa que el consistori preveu presentar un projecte per a les inversions del pla de barris a la zona de Pont Major, i ha reclamat un "pla integral d'actuació" a Girona.

També ha demanat al president augmentar els recursos del Consorci per a la Normalització Lingüística (CNPL) per augmentar el nombre de cursos de català, i ha reclamat que l'Agència Catalana del Consum vigili el compliment de la normativa sobre la retolació dels establiments.

Sobre el nou Campus de Salut Trueta, el govern municipal ha demanat avançar amb el calendari previst, amb el qual Illa s'ha compromès, en una conferència posterior a la reunió: "No té marxa enrere i el Govern no deixarem de treballar fins que sigui una realitat", ha dit el president.

Finalment, s'han emplaçat a col·laborar entre Girona i la Generalitat per abordar reptes com l'habitatge, el sensellarisme i la mobilitat interurbana, a més d'una línia de finançament per millorar l'eficiència energètica d'equipaments municipals i la instal·lació de plaques solars.