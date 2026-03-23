Illa s'acomiada de Manuel Escudero, "referent de compromís, rigor i pensament progressista"

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort del president de la fundació Avanza i exambaixador d'Espanya davant l'OCDE (2018-24), Manuel Escudero, aquest dilluns al matí.
"És i serà un referent de compromís, rigor i pensament progressista", ha sostingut en un missatge aquest dilluns en 'X' recollit per Europa Press.
El també primer secretari del PSC ha traslladat les condolences dels socialistes catalans a la família i amistats del també economista i assagista Manuel Escudero.