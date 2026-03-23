Publicat 23/03/2026 11:42

Illa s'acomiada de Manuel Escudero, "referent de compromís, rigor i pensament progressista"

Archivo - Arxiu - Escudero en 2022 durant el Cim sobre Mobilitat Internacional Segura, a Eivissa
Germán Lama - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort del president de la fundació Avanza i exambaixador d'Espanya davant l'OCDE (2018-24), Manuel Escudero, aquest dilluns al matí.

"És i serà un referent de compromís, rigor i pensament progressista", ha sostingut en un missatge aquest dilluns en 'X' recollit per Europa Press.

El també primer secretari del PSC ha traslladat les condolences dels socialistes catalans a la família i amistats del també economista i assagista Manuel Escudero.

