Illa i Rull es vacunen al Parlament de grip i covid per conscienciar la ciutadania

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, han participat aquest dimecres en la jornada de vacunació que ha acollit la cambra per conscienciar de la importància d'immunitzar-se contra la grip i la covid, i s'han vaccinat.
El Parlament ha habilitat un lloc de vacunació, que han visitat els presidents, i han participat en la iniciativa altres membres de la Mesa, com el vicepresident segon, David Pérez, i els secretaris Juli Fernández, Rosa Maria Ibarra i Judit Alcalá, informa el Parlament en un comunicat.
També s'han vaccinat la consellera de Salut, Olga Pané, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i el president de la comissió de Salut del Parlament, Carles Campuzano, en una iniciativa oberta als treballadors i membres de la cambra.