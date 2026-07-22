Illa i Rull recorden Vallverdú com un referent literari i mestre de la paraula

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han recordat l'escriptor Josep Vallverdú, que va morir dimarts a 103 anys, com un referent literari i un mestre de les paraules que va aprofundir amb el català.
A l'inici de la sessió de control a la cambra catalana, Illa ha enviat una abraçada a la família i amics de Vallverdú, de qui ha volgut reconèixer la seva "obra molt rica com a assagista, lingüista i traductor".
"Va ser un mestre de la literatura infantil que ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record i homenatge a ell, que és Medalla d'Or del Govern i Creu de Sant Jordi", ha destacat.
Per Rull, Vallverdú ha estat "un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país" i ha constatat que la seva obra abraça diverses disciplines que, a parer seu, han contribuït a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
"Sempre atent a defensar el català, fins i tot en els moments més foscos. Orador infatigable de l'ànima de la nació, Vallverdú, Medalla d'Or de la Generalitat, ens deixa una riuada de coneixement, de paraules i d'amor al país", ha subratllat.
Per part dels grups, la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, i el d'ERC, Josep Maria Jové, s'han adherit al condol i a les paraules en memòria de la seva figura.
SÒNIA HERNÁNDEZ
La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha lamentat la mort de l'escriptor i l'ha definit com "un gran defensor de la literatura, de la cultura i de la llengua catalanes".
En un comunicat, la consellera recorda el positivisme i la vitalitat de l'escriptor, autor de 'Rovelló', i ha recordat que durant la commemoració del seu centenari impulsat per la Generalitat el 2023 es va poder "gaudir de la seva energia i optimisme".
La Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ha subratllat que Vallverdú és una "figura cabdal de la literatura catalana" i autor d'una obra imprescindible per a diverses generacions de lectors.
L'AELC I PEN CATALÀ
L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) ha lamentat en una anotació a les xarxes socials la mort de Vallverdú i ha destacat que és autor d'una "prolífica obra", especialment conegut per les narracions destinades als lectors més joves.
El PEN Català, per la seva banda, ha lamentat la mort de Vallverdú i l'ha definit com "una de les grans veus de la literatura catalana", que va ser soci de l'entitat, i ha dit que el seu llegat literari i el seu compromís amb la cultura i la llengua continuaran inspirant.
El Gremi de Llibreries de Catalunya ha lamentat a través d'X la mort de Vallverdú, "un dels grans noms de les lletres catalanes", i ha assegurat que el seu llegat continuarà viu a les prestatgeries de les llibreries.