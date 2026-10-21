Illa i Rull inauguren una exposició sobre l'acció exterior de la Generalitat durant la Guerra Civil

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, han inaugurat aquest dimecres una exposició a la cambra catalana sobre l'acció exterior de la Generalitat durant la Guerra Civil.
La mostra es podrà visitar al Parlament durant tres mesos i conté documentació de l'Arxiu Nacional de Catalunya sobre l'activitat internacional que va desplegar la Generalitat republicana durant la Guerra Civil per "protegir els ciutadans estrangers residents a Catalunya".
També explica com van aconseguir proveïment, finançament i suports a la causa republicana; segueix l'activitat de les delegacions i agents a l'exterior, impulsats principalment pel Comissariat de Propaganda i el Departament d'Economia, i recupera figures com el secretari de Relacions Exteriors, Rafael Closas.
En la visita també hi han estat presents el comissari de la mostra i professor de relacions internacionals de la Universitat Ramon Llull, Manuel Manonelles; el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch; el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i la directora de l'Arxiu Nacional de Catalunya, Pilar Cuerva, a banda de membres de la Mesa del Parlament.
L'exposició, situada al passadís davant la biblioteca del Parlament, s'estructura en 12 panells, 4 vitrines amb documentació original i un audiovisual amb imatges del noticiari de Laya Films, productora de cinema de la Generalitat republicana durant la Guerra Civil, conservades per la Filmoteca de Catalunya.