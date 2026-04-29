Illa i Rull encapçalen un minut de silenci al Parlament per un feminicidi a Barcelona

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull; consellers del Govern; membres de la Mesa i diputats dels grups parlamentaris han guardat un minut de silenci aquest dimecres davant el Parlament per l'assassinat d'una dona de 92 anys al districte de Sant Andreu de Barcelona divendres passat.
Els Mossos d'Esquadra van detenir el fill, de 67 anys, com a presumpte autor de la mort violenta de la seva mare, que estava ingressada en un centre sociosanitari de Sant Andreu.
Es tracta del primer cas de feminicidi a Catalunya aquest 2026, segons va informar la conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat.