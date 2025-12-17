Illa i Rull encapçalen un minut de silenci davant el Parlament per tres feminicidis a Catalunya

DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS
BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa; el del Parlament, Josep Rull, i membres del Govern, la Mesa i diversos diputats han guardat un minut de silenci aquest dimecres davant l'edifici del Parlament de condemna i en record a les víctimes de 3 feminicidis a Catalunya.
Hi han acudit representants de totes les formacions polítiques de la cambra (PSC-Units, Junts, ERC, PP, Vox, Comuns i CUP), i a l'inici del ple, dimarts, Rull va transmetre una condemna per aquests assassinats i va reiterar el compromís del Parlament en l'erradicació de "qualsevol forma de violència masclista".
Des de l'últim ple, s'han confirmat com a assassinats masclistes els del 18 de novembre i el 9 de desembre a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i el del 8 de desembre a Riudecanyes (Tarragona); amb el qual aquest any ja s'han produït 10 assassinats masclistes a Catalunya.