Illa i Rull encapçalen un minut de silenci davant el Parlament pel feminicidi a Figueres (Girona)

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull; el president de la Generalitat, Salvador Illa; consellers del Govern, com la d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i membres de la Mesa i diputats de tots els grups polítics, excepte AC, han guardat un minut de silenci aquest dimecres davant la cambra catalana per l'assassinat d'una dona aquest dimarts a Figueres (Girona).
L'exparella de la dona, de 48 anys, presumptament la va apunyalar diverses vegades a la plaça Josep Tarradelles de la localitat i els Mossos d'Esquadra el van detenir a la mateixa plaça minuts després.
L'home ja havia estat detingut i tenia una ordre d'allunyament cap a la dona.