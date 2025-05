Illa i Ribera aborden a Barcelona una resposta europea als aranzels de Trump

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la vice-presidenta executiva de la Comissió Europea (CE) per a la Transició Neta, Justa i Competitiva, Teresa Ribera, s'han reunit aquest dilluns al Palau de la Generalitat, on han abordat la resposta europea als aranzels anunciats per l'administració nord-americana de Donald Trump.

Segons informa el Govern en un comunicat, també han analitzat el context internacional actual, els reptes energètics d'Europa i han situat la transició verda com l'element "clau" per a la seva reindustrialització.

El conseller d'Unió Europa i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, també ha participat en la trobada, que és la segona entre Illa i Ribera des que són president de la Generalitat i comissària europea respectivament, després de la que van mantenir al febrer a Brussel·les.

REUNIONS D'ILLA

Dimarts a les 12, Illa rebrà a la Generalitat el president del Consell Europeu, António Costa, amb qui també es va reunir al febrer a Brussel·les, i serà la primera visita d'un president del Consell Europeu al Palau de la Generalitat.

Dimecres es reunirà amb la vicepresidenta de Drets Socials i Capacitats, Ocupació de Qualitat i Preparació de la CE, Roxana Minzatu, i divendres amb l'ex-primer ministre d'Itàlia Enrico Letta, culminant així una "setmana europea" en que es commemorarà a la Generalitat el Dia d'Europa.