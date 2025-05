Illa es reunirà amb Costa, Ribera, Minzatu i Letta en la setmana del Dia d'Europa

Costa visitarà la fàbrica de Seat, el Barcelona Supercomputing Centre i intervindrà en la 40a Reunió Cercle d'Economia

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reunirà la setmana vinent amb el president del Consell Europeu, António Costa; les vicepresidentes executives de la Comissió Europea (CE) Teresa Ribera i Roxana Minzatu, i amb l'ex-primer ministre d'Itàlia, Enrico Letta, en una "setmana europea" en què es commemorarà a la Generalitat el Dia d'Europa.

Dilluns rebrà a les 13.30 la vicepresidenta executiva per a una Transició Neta, Justa i Competitiva, Teresa Ribera, al Palau de la Generalitat, juntament amb el conseller d'Unió Europea (UE) i Acció Exterior, Jaume Duch, en el que serà la segona trobada entre tots dos després de la reunió que van mantenir a Brussel·les (Bèlgica) al febrer, ha explicat aquest divendres el Govern en un comunicat.

ANTÓNIO COSTA

Dimarts a les 12.00 hores, Costa i Illa es reuniran a la Generalitat en el marc de la visita del president del Consell Europeu a Barcelona --amb qui també es va reunir al febrer a Brussel·les--, i que suposarà la primera d'un president del Consell Europeu a la Generalitat.

Costa començarà la visita dilluns a la fàbrica de Seat a Martorell (Barcelona), on es reunirà amb el CEO interí de la companyia, Markus Haupt, per conèixer "el seu paper crucial en la transició cap als vehicles de zero emissions", ha informat el Consell Europeu en un comunicat.

Posteriorment, Costa intervindrà durant la 40a Runió Cercle d'Economia, i visitarà les instal·lacions del Barcelona Supercomputing Centre (BSC) i el Sincrotró ALBA.

MINZATU I LETTA

Dimecres, Illa es reunirà amb la vicepresidenta de Drets Socials i Capacitats, Ocupació de Qualitat i Preparació de la Comissió Europea, Roxana Minzatu, al Palau de Congressos de Catalunya a les 14.30 hores.

Finalment divendres, el Govern participarà en diferents actes de commemoració del Dia d'Europa, i acollirà a les 9.30 hores a la Generalitat un acte institucional en el qual intervindran Illa, Letta i Duch, que prèviament mantindran una reunió.