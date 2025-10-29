Illa reunirà el 15 de novembre a alcaldes en una jornada sobre les prioritats dels municipis

BARCELONA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, reunirà el proper 15 de novembre en una jornada al Món Sant Benet (Barcelona) a alcaldes per abordar les prioritats que les entitats municipalistes han traslladat al Govern, així com les accions necessàries per desplegar l'Estatut de Municipis Rurals.
Ho ha anunciat el secretari general de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor, en una roda de premsa aquest dimecres després d'una reunió encapçalada pel conseller de Presidència, Albert Dalmau, amb representants de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació de Micropobles de Catalunya (AMC).
Dalmau i Amor han abordat en el Palau de la Generalitat amb Meritxell Budó (ACM), Josep Bigorra (FMC) i Joan Solà (Micropobles) les fases de materialització de l'Estatut de Municipis segons les prioritats dels propis municipis.
La jornada tractarà sobre finançament i fiscalitat amb la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero; habitatge i urbanisme amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i reforma i simplificació de l'administració amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
Amor ha expressat la voluntat del Govern que la cimera sigui oberta als municipis i ha advocat pels espais de trobada i intercanvi d'opinions: "Aquesta llei si no la fem en equip, junts, seria molt complicada de poder desplegar", ha conclòs sobre l'Estatut de Municipis.
MERITXELL BUDÓ
La presidenta de l'ACM, Meritxell Budó, ha celebrat després de la reunió que les entitats, de la mateixa manera que van participar de la redacció de l'Estatut de Municipis, puguin "participar activament en el desplegament dels mecanismes que han de garantir" el seu compliment.
"Equilibrar territorialment un país requereix de les eines necessàries, garantir que tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida visqui on visqui", i ha conclòs que l'estatut de municipis garantirà aquestes prioritats.
JOSEP BIGORRA
Per la seva banda, el vocal de la FMC Josep Bigorra ha explicat que les entitats han exposat al Govern un conjunt de prioritats com les actuacions en habitatge, finançament d'escoles rurals, mobilitat, connectivitat i finançament dels municipis.
Ha assegurat que han acordat amb el Govern un calendari i unes comissions de treball per desplegar els temes urgents que preocupen als municipis respecte al desenvolupament de la llei.
JOAN SOLÀ
Finalment, el president de l'Associació de Micropobles, Joan Solà, ha instat al fet que el treball consensuat i treballat que finalment va ser una realitat amb l'Estatut de Municipis "no quedi en un calaix".
"La nostra preocupació és i ha estat des de fa mesos que el problema que tenim al món rural hem de ser capaços de resoldre-ho, i aquesta eina ens ha de permetre resoldre-ho", ha resolt.