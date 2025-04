Illa reuneix el Govern en unes jornades de treball a Núria (Girona) divendres i dissabte

Servirà per "poder articular una resposta" del Govern a la guerra aranzelària

El president de la Generalitat, Salvador Illa, reunirà el seu govern al complet en unes jornades de treball a la Vall de Núria (Girona) aquest divendres i fins dissabte.

Es tracta de la segona trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat, i començarà divendres a les 11.00 hores amb l'arribada del Govern a l'exterior del santuari de la Vall de Núria.

Els consellers arribaran a Núria amb el tren cremallera des de Ribes de Freser (Girona), mentre que Illa s'incorporarà en el trajecte a Queralbs (Girona), on mantindrà una reunió amb l'alcaldessa, Imma Constans, abans de la jornada de treball del Govern.

Dissabte al migdia acabaran les jornades de treball, i Illa es reunirà després amb l'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sanjaume, mentre que la consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, farà una valoració de les jornades des del Pantà de Sau (Barcelona).

CONSEQÜÈNCIES DELS ARANZELS

Tot i que no es tracta d'una reunió del Consell Executiu --no es prendran acords de govern-- serviran per posar en comú els plans de treball de cadascun dels departaments, amb les conseqüències de la guerra aranzelària com a taló de fons.

De fet, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha explicat aquest dijous que la reunió de treball servirà "per poder articular una resposta" per part del Govern.

Dilluns, Illa ha convocat els agents econòmics i socials reunint la Taula de Diàleg Social de Catalunya per abordar amb ells aquesta qüestió i avançar en "les primeres mesures".

JORNADES DE TREBALL A POBLET

Aquestes seran les segones jornades de treball de l'executiu, després de les que va celebrar a finals d'agost a Poblet (Tarragona), poc després de prendre possessió Illa com a president, i que van servir per fixar el full de ruta de l'executiu i el pla estratègic que el president va encarregar als consellers.

Amb la trobada va començar l'elaboració del Pla de Govern de la XV legislatura que l'executiu va presentar al desembre.