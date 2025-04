Illa reuneix al Govern en unes jornades de treball a Núria (Girona) aquest divendres i dissabte

Servirà per "poder articular una resposta" del Govern a la guerra aranzelària

El president de la Generalitat, Salvador Illa, reunirà al seu Govern al complet en unes jornades de treball a la Vall de Núria (Girona) aquest divendres i fins al dissabte.

Es tracta de la segona trobada de l'Executiu fora del Palau de la Generalitat, i començarà aquest divendres a les 11.00 hores amb l'arribada del Govern a l'exterior del Santuari de la Vall de Núria.

Els consellers arribaran a Núria en el tren cremallera des de Ribes de Freser (Girona), mentre que Illa s'incorporarà al trajecte a Queralbs (Girona), després de mantenir una reunió amb l'alcaldessa, Imma Constans, abans de la jornada de treball del Govern.

El dissabte al migdia acabaran les jornades de treball, i Illa es reunirà després amb l'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sanjaume, mentre que la consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, valorarà les jornades des del Pantà de Sau (Barcelona).

CONSEQÜÈNCIES DELS ARANZELS

Encara que no es tracta d'una reunió del Consell Executiu --no es prendran acords de Govern-- servirà per posar en comú els plans de treball de cadascun dels departaments, amb les conseqüències de la guerra aranzelària com a teló de fons.

El dilluns, Illa ha convocat a agents econòmics i socials reunint la Taula de Diàleg Social de Catalunya per abordar amb ells aquesta qüestió i avançar en "les primeres mesures".

JORNADES DE TREBALL A POBLET

Aquestes seran les segones jornades de treball de l'executiu, després de les quals va celebrar finals d'agost a Poblet (Tarragona), poc després de prendre possessió Illa com a president, i que van servir per fixar el full de ruta de l'executiu i el pla estratègic que el president va encarregar als consellers.

Amb la trobada es va iniciar l'elaboració del Pla de Govern de la XV legislatura que l'Executiu va presentar el desembre.