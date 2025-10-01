Publicat 01/10/2025 08:39

Illa es reuneix en audiència privada amb el Papa Lleó XIV al Vaticà aquest dimecres

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reuneix en audiència privada amb el Papa Lleó XIV aquest dimecres a les 8.30 hores al Vaticà, han confirmat fonts de la Generalitat a Europa Press.

Segons ha avançat Catalunya Ràdio, aquesta és la primera visita d'un dirigent polític espanyol amb el Pontífex i s'emmarca en el seu viatge a Roma entre aquest dimecres i el divendres amb una agenda institucional i cultural en el marc de la commemoració del Mil·lenari de l'Abadia de Montserrat i el 40 aniversari del Festival Castell de Peralada, que se celebraran a la capital italiana.

Illa es reunirà aquest dimecres amb el president de la regió del Lazio, Francesco Rocca, i després amb l'alcalde de Roma, Roberto Gualtieri; el dijous es trobarà amb el president de la regió de l'Emília-Romanya, Michele de Pascale, visitarà la comunitat de Sant Egidio i pronunciarà una conferència en la Università de la Sapienza centrada a Europa i el context internacional actual.

Illa també promourà la cultura catalana en la celebració d'unes jornades a Roma coincidint amb el Mil·lenari de l'Abadia de Montserrat i el 40 aniversari del Festival de Peralada i el divendres a les 11.30 inaugurarà l'exposició 'Montserrat: un millennio, una contribuzione benedettina nella costruzione dell'Europa'.

Al març del 2024, com a cap de l'oposició, Illa ja es va reunir amb el llavors Pontífex, el Papa Francesc, mort el 21 d'abril d'aquest any.

