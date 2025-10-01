Illa es reuneix en audiència privada amb el Papa Lleó XIV al Vaticà aquest dimecres

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reuneix en audiència privada amb el Papa Lleó XIV aquest dimecres a les 8.30 hores al Vaticà, han confirmat fonts de la Generalitat a Europa Press.
Segons ha avançat Catalunya Ràdio, aquesta és la primera visita d'un dirigent polític espanyol amb el Pontífex i s'emmarca en el seu viatge a Roma entre aquest dimecres i el divendres amb una agenda institucional i cultural en el marc de la commemoració del Mil·lenari de l'Abadia de Montserrat i el 40 aniversari del Festival Castell de Peralada, que se celebraran a la capital italiana.
Illa es reunirà aquest dimecres amb el president de la regió del Lazio, Francesco Rocca, i després amb l'alcalde de Roma, Roberto Gualtieri; el dijous es trobarà amb el president de la regió de l'Emília-Romanya, Michele de Pascale, visitarà la comunitat de Sant Egidio i pronunciarà una conferència en la Università de la Sapienza centrada a Europa i el context internacional actual.
Illa també promourà la cultura catalana en la celebració d'unes jornades a Roma coincidint amb el Mil·lenari de l'Abadia de Montserrat i el 40 aniversari del Festival de Peralada i el divendres a les 11.30 inaugurarà l'exposició 'Montserrat: un millennio, una contribuzione benedettina nella costruzione dell'Europa'.
Al març del 2024, com a cap de l'oposició, Illa ja es va reunir amb el llavors Pontífex, el Papa Francesc, mort el 21 d'abril d'aquest any.