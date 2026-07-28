Illa es reuneix amb Vietnam Airlines per explorar un possible vol directe Barcelona-Hanoi

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dimarts amb la companyia Vietman Airlines per "explorar la possibilitat d'un vol directe entre Barcelona i Hanoi", en el quart dia del seu viatge institucional al Vietnam i Singapur.
Illa ha assegurat que "hi ha un mercat existent, que està creixent", amb 50.000 passatgers que ja fan aquesta ruta (fent escala en altres aeroports), i que el Govern ha vist molt interès per part de la companyia vietnamita a potenciar les connexions del país sud-asiàtic amb Europa, especialment amb Espanya, informa el Govern en un comunicat.
"Totes dues parts ens hem compromès a estudiar-ho a fons per veure si podem fer efectiva aquesta connexió directa, que, per descomptat, seria molt bona des d'un punt de vista econòmic, però també des d'un punt de vista de potenciació del turisme, tant de Catalunya cap al Vietnam com del Vietnam cap a Catalunya", ha remarcat.
REUNIÓ A CIUTAT HO CHI MINH
Aquest dimarts el president també es reunirà amb el president del Comitè Popular de Ciutat Ho Chi Minh, Nguyen Van Duoc, juntament amb el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch: "Es tracta de la capital econòmica del país, que representa un 22-23% del PIB, i, per tant, des d'un punt de vista econòmic i d'emprenedoria, és una ciutat clau".
En la reunió tots dos presidents acordaran una carta d'intencions que expressa la voluntat dels dos governs d'establir una aliança que contribueixi al desenvolupament econòmic, la innovació, la competitivitat i la prosperitat compartida.
L'Estratègia Àsia del Govern ja contempla un acord amb Ho Chi Minh que recull el compromís per reforçar la cooperació econòmica i institucional entre tots dos governs; promoure els intercanvis de coneixements i de bones pràctiques; i de connectar les universitats, centres de recerca i comunitats empresarials.
SUPORT ALS INCENDIS A L'ESTAT
Illa ha enviat "un missatge de màxima solidaritat" a tots els afectats pels focs a Espanya i ha explicat que han sortit dos combois de suport en l'extinció d'incendis, cap a Madrid i cap a la Vall d'Uixó (Castelló), amb 27 bombers cadascun, que s'afegeixen a l'equip d'analistes del cos de Bombers que es va desplaçar a Madrid per assessorar en l'anàlisi estratègica dels focs.
"Continuarem ajudant el màxim que puguem, amb tots els recursos possibles", ha insistit, i ha tornat a demanar prudència davant la nova onada de calor que s'espera en els pròxims dies.
El president també ha mostrat el "ple" suport de Catalunya a un pacte d'estat contra l'emergència climàtica davant una realitat que considera innegable.