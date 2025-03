Illa es reuneix amb representants del PEN Català a la Generalitat

BARCELONA 14 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest divendres amb la presidenta de l'organització PEN Català, Laura Huerga, i la directora de l'entitat, Gemma Rodríguez.

A la trobada també hi ha assistit el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha informat la Generalitat.

El PEN Català, creat el 1992, és una plataforma per a la projecció internacional de la literatura i dels escriptors dels territoris de parla catalana, i aposta per la llibertat d'expressió i la lluita per l'alliberament d'escriptors perseguits.