Publicat 27/07/2026 12:36

Illa es reuneix amb representants de la Foreign Investment Agency (FIA) al Vietnam

El president de la Generalitat, Salvador Illa, amb un representant de la FIA al Vietnam
GOVERN

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat pel conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, s'ha reunit amb representants de la Foreign Investment Agency (FIA) al Vietnam en la tercera jornada del seu viatge institucional al país vietnamita i Singapur.

Aquest organisme, que forma part del Ministeri de Planificació i Inversió del Govern del Vietnam, s'encarrega de promoure la política d'inversió estrangera i actua com a interlocutor entre l'executiu vietnamita i els inversors, impulsa la captació d'inversió internacional i dona suport a projectes d'inversió, informa el Govern un comunicat aquest dilluns.

Abans de la visita, Illa s'ha reunit amb el viceprimer ministre del Vietnam, Pham Gia Tuc, a la seu governamental a Hanoi.

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