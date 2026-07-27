Illa es reuneix amb representants de la Foreign Investment Agency (FIA) al Vietnam

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat pel conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, s'ha reunit amb representants de la Foreign Investment Agency (FIA) al Vietnam en la tercera jornada del seu viatge institucional al país vietnamita i Singapur.
Aquest organisme, que forma part del Ministeri de Planificació i Inversió del Govern del Vietnam, s'encarrega de promoure la política d'inversió estrangera i actua com a interlocutor entre l'executiu vietnamita i els inversors, impulsa la captació d'inversió internacional i dona suport a projectes d'inversió, informa el Govern un comunicat aquest dilluns.
Abans de la visita, Illa s'ha reunit amb el viceprimer ministre del Vietnam, Pham Gia Tuc, a la seu governamental a Hanoi.