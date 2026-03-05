Illa es reuneix amb representants del G-8 econòmic català

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dijous amb representants de les entitats econòmiques catalanes que formen part del conegut G-8, informen fonts del Govern.
El Govern ha explicat que la reunió s'ha fet en el marc de l'actual context internacional i els pressupostos catalans i que "en temps d'inestabilitat global calen certeses, i a Catalunya la millor certesa és tenir pressupostos".
Formen part del G-8 la Cambra de Barcelona, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Cercle d'Economia, Pimec, FemCAT, Barcelona Global, RACC i Fira de Barcelona.