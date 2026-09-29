Illa es reuneix amb el primer ministre de Groenlàndia per abordar la "necessitat" d'enfortir la UE

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dimarts amb el primer ministre de Groenlàndia, Jens-Frederik Nielsen, al Palau de la Generalitat, en una trobada en la qual tots dos dirigents han abordat la situació geopolítica mundial i la "necessitat" d'enfortir la Unió Europea.
També han tractat el recent acord entre Groenlàndia, Dinamarca i els Estats Units, que permet al país nord-americà ampliar la seva presència militar a Groenlàndia i l'Àrtic, ha informat Illa en una anotació a X recollida per Europa Press.
"Davant els reptes comuns: més diàleg, més cooperació entre aliats i més defensa del dret internacional", ha dit Illa.