Publicat 26/03/2026 17:47

Illa es reuneix amb De Mello (Bondalti) després de l'èxit de l'opa sobre Ercros

El futur president no executiu d'Ercros, Antón Valero; el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president de Bondalti, Joao de Mello
BONDALTI

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dijous amb el president de Bondalti, Joao de Mello, després de l'èxit de l'opa de l'empresa portuguesa sobre Ercros, informa la companyia en un comunicat.

De Mello ha explicat a Illa els pròxims passos previstos en el marc de l'operació i el full de ruta conjunt previst per Bondalti i Ercros, com el nomenament d'Antón Valero com a president no executiu i de De Mello com a CEO.

Així mateix, ha reiterat la voluntat de continuïtat de l'activitat d'Ercros, mantenint l'ocupació, les seus i els compromisos actuals amb proveïdors i clients.

