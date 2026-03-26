Illa es reuneix amb De Mello (Bondalti) després de l'èxit de l'opa sobre Ercros

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dijous amb el president de Bondalti, Joao de Mello, després de l'èxit de l'opa de l'empresa portuguesa sobre Ercros, informa la companyia en un comunicat.
De Mello ha explicat a Illa els pròxims passos previstos en el marc de l'operació i el full de ruta conjunt previst per Bondalti i Ercros, com el nomenament d'Antón Valero com a president no executiu i de De Mello com a CEO.
Així mateix, ha reiterat la voluntat de continuïtat de l'activitat d'Ercros, mantenint l'ocupació, les seus i els compromisos actuals amb proveïdors i clients.