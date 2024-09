Illa es reuneix amb l'alcalde de Figueres (Girona), Jordi Masquef (Junts)

GIRONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dilluns amb l'alcalde de Figueres (Girona), Jordi Masquef (Junts), i el seu equip de govern a l'ajuntament del municipi.

La trobada ha servit per conèixer els projectes que s'estan desenvolupant a Figueres per millorar els serveis públics, ha explicat Illa en una publicació a X recollida per Europa Press.

Illa ha signat el llibre d'honor en una visita que s'ha afegit a la de l'Escola Salvador Dalí de la mateixa ciutat amb motiu de l'inici del curs escolar 2024-2025, amb la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart.