Illa es reuneix amb López i Catà, al capdavant del relleu en la cúpula de Mossos

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dimecres amb el nou director general dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, i la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà, ha informat el Govern en un comunicat.
La reunió, a la qual també ha assistit la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha tingut lloc després de la dimissió de Josep lluís Trapero, fins ara al capdavant del cos policial i que ha estat substituït per López, mentre que Catà relleva Miquel Esquius, que es jubila.
Parlon ha agraït a Trapero la tasca duta a terme durant aquests dos anys al capdavant de la policia a més de la seva "vocació de servei públic"