Illa es reuneix amb els presidents de Renfe i Adif per abordar les incidències a Rodalies

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, s'han reunit aquest dimarts amb el president de Renfe, Álvaro Fernández, i el president d'Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, en el marc de la Comissió Interdepartamental de Rodalies per abordar les incidències en el servei.
La reunió ha començat cap a les 8.30 al Palau de la Generalitat, abans de la reunió de cada dimarts del Consell Executiu, i també ha comptat amb la participació del comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias.
La trobada, que inicialment estava programada per a la setmana passada, es va agendar arran de les avaries que es van produir durant els dies 23, 24 i 25 d'agost que van obligar a tallar el servei de l'R3 durant gran part del cap de setmana i d'altres línies dilluns.